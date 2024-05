Xbox, nuovo controller Proteus incentrato sull'accessibilità

Microsoft ha annunciato il nuovo Proteus Controller, un kit modulare da 299 dollari progettato per consentire ai giocatori Xbox con disabilità di personalizzare il dispositivo secondo le loro esigenze. Creato dalla società ByoWave come parte del programma "Designed for Xbox", questo controller wireless è composto da piccoli cubi con placche frontali intercambiabili che includono pulsanti, un pad direzionale e stick analogici. Le parti "snap and play" si connettono tra loro permettendo ai giocatori di creare oltre cento configurazioni diverse e variazioni di illuminazione a LED. Grazie a questa innovazione, i giocatori con una sola mano e altri con disabilità possono utilizzare il controller in modo che risulti loro più comodo. I pulsanti sono anche rimappabili per un'esperienza più personalizzata, sebbene solo tramite l'applicazione dedicata.

Il Proteus Controller sarà compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One e Windows 10 e 11 al momento del lancio, previsto per l'autunno. Non supporterà PlayStation 5 o Nintendo Switch, anche se ByoWave è aperta a collaborazioni future con queste piattaforme. Il controller è attualmente disponibile per il preordine sul sito di ByoWave, al momento solo in USA, a un prezzo scontato di 255 dollari. Il kit include un cavo di ricarica USB-C, un dongle Bluetooth e altri componenti come impugnature sinistre e destre per creare un gamepad tradizionale e due grandi periferiche a pulsante singolo.