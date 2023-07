Xbox rimane il centro dell'esperienza gaming di Microsoft

A seguito della doppia presentazione di Xbox Games Showcase e Starfield Direct di ieri, i membri del management di Xbox sono intervenuti all’interno del panel What's Next For Gaming dove si è discusso del presente e del futuro di Xbox con Phil Spencer, Head of Xbox, Sarah Bond, Head of Xbox Creator Experience, Matt Booty, Head of Xbox Game Studios e Todd Howard, Game Director of Bethesda Game Studios. Durante il panel si è parlato dei giochi presenti nello Showcase, della strategia commerciale di Xbox (come Game Pass) della volontà di rilasciare giochi first-party ogni trimestre e della visione di Xbox in merito alla crescita del settore. Microsoft ha dichiarato che nell'ultimo trimestre ha registrato un aumento del 46% delle persone che giocano a titoli per PC su Game Pass rispetto all'anno precedente. Inoltre, è stato ribadito che presto i membri di Game Pass saranno in grado di trasmettere in streaming giochi per PC selezionati dalla libreria attraverso GeForce NOW di Nvidia. Ciò consentirà di giocare al catalogo PC Game Pass su qualsiasi dispositivo su cui GeForce NOW effettua lo streaming, come PC a basse specifiche, Mac, Chromebook, dispositivi mobili, TV e altro ancora.

Microsoft ha reso chiaro che l'ecosistema Xbox rimane la sua priorità per quanto riguarda le migliori esperienze di gaming. Game Pass continua a crescere: il fatturato complessivo degli abbonamenti ha raggiunto quasi 1 miliardo di dollari nello scorso trimestre, mentre il programma indie della compagnia, ID@Xbox, ha erogato oltre 4 miliardi di dollari a più di 5.000 creators in oltre 100 Paesi. Attualmente per Xbox si stanno sviluppando più di 5.000 giochi, un numero di titoli terze parti mai raggiunto nella storia di Xbox. Con il lancio la nuova Xbox Series S in Carbon Black con 1 TB di spazio di archiviazione, Microsoft dichiara di aver risposto al feedback diretto della community, che chiedeva più spazio di archiviazione. La macchina mediogamma della scuderia Xbox è cruciale nella strategia di mercato di Microsoft: più della metà dei giocatori che hanno acquistato una Series S l'anno scorso erano nuovi utenti di Xbox.