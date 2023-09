Xbox Series S, disponibile il nuovo modello

Xbox ha lanciato anche sul mercato italiano una nuova versione di Xbox Series S, con memoria da 1TB e in colorazione nera Carbon Black. La console garantisce la stessa velocità e le stesse prestazioni next-gen della Serie S da 512 GB, ora con il doppio dello spazio di archiviazione (1TB), in modo da poter scaricare un numero ancora maggiore di giochi preferiti sulla console: in tempo per l'arrivo dell'immenso Starfield, il gioco di Bethesda in esclusiva console proprio sulla macchina Microsoft, tra i più attesi questo mese. Xbox Series S in Carbon Black oltre ad avere le prestazioni della Serie S da 512 GB, dispone di feature come il Quick Resume, che consente di mettere in pausa e riprendere i giochi in modo da poter tornare all’ultimo punto, tempi di caricamento rapidi che permettono di passare più tempo a giocare e meno ad aspettare, e il supporto al gameplay fino a 120 FPS con titoli selezionati. La nuova console Xbox è disponibile su Microsoft Store al prezzo di 349.99 euro.