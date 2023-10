Xbox Series S Starter Bundle, console più Game Pass a 300 euro

Microsoft ha annunciato l'Xbox Series S Starter Bundle, che verrà lanciata in tutto il mondo il 31 ottobre al prezzo di 299,99 euro. Il pacchetto include una console Xbox Series S da 512 GB, un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi e un controller wireless. È possibile acquistare lo Starter Bundle Xbox Series S presso i Microsoft Store e i rivenditori aderenti in tutto il mondo a partire dal 31 ottobre o effettuate il pre-order presso i rivenditori aderenti già da oggi. L’annuncio di Xbox segue di poche ore quello delle prossime PS5 in versione slim, che verranno lanciate a fine anno in USA e in seguito nel resto del mondo e sostituiranno l’attuale design sul mercato con un modello più piccolo del 30 per cento. Xbox Series S è la versione più economica delle Xbox di nuova generazione, e non ha un disco ottico né la risoluzione a 4K, ma riesce a riprodurre gli ultimi giochi al massimo del dettaglio tecnico, rivelandosi quindi la scelta ideale per chi intende entrare nel mondo di Xbox.