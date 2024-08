Xbox Studios, gli annunci a Gamescom da Indiana Jones a Black Ops 6

Alla Gamescom Opening Night Live, la serata di apertura dell'expo di videogiochi più importante d'Europa (in questi giorni a Colonia, in Germania) i fan di Xbox hanno potuto assistere a una serie di rivelazioni mozzafiato e importanti novità. Tra gli annunci più attesi, è stata svelata la data di uscita di Indiana Jones and the Great Circle, un titolo che promette di portare l’avventura e il mistero dell’iconico archeologo su nuove vette. Il gioco uscirà su Xbox Series X|S e PC il 9 dicembre 2024. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass al momento del lancio. Una versione per PlayStation 5 è prevista per la primavera del 2025. I fan della serie Call of Duty hanno potuto dare un primo sguardo al gameplay di Call of Duty: Black Ops 6, che sembra destinato a spingere ancora più in là i confini del genere sparatutto. Inoltre, è stata annunciata la data di inizio dell'accesso anticipato per Towerborne, un altro titolo molto atteso dagli appassionati.

Durante l’evento, sono stati svelati nuovi dettagli su giochi attesissimi come Starfield: Shattered Space, l'espansione del rivoluzionario gioco di esplorazione spaziale che ha catturato l'immaginazione dei giocatori di tutto il mondo. Con la conclusione dell’Opening Night Live 2024, la Gamescom è ufficialmente iniziata, e Xbox sarà presente con uno degli stand più grandi mai visti. Non solo molti dei giochi menzionati saranno in esposizione, ma saranno anche disponibili per essere giocati numerosi titoli per Xbox e PC Windows. Tra questi, Ara: History Untold e Age of Mythology Retold, due giochi che promettono di affascinare gli amanti della strategia. Inoltre, ci saranno titoli dei partner di Xbox come Genshin Impact, Star Wars: Outlaws e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.