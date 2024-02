Xiaomi 14 Ultra svelato, promette fotocamere migliori di S24 Ultra

Xiaomi 14 Ultra sarà lanciato a livello globale il 25 febbraio a Barcellona. I consumatori cinesi potranno mettere le mani sul dispositivo qualche giorno prima, con il lancio in Cina previsto per il 22 febbraio. In un recente post sui social media, Lei Jun, co-fondatore e CEO di Xiaomi, ha condiviso le immagini del nuovo Xiaomi 14 Ultra, confermando le anticipazioni circolate precedentemente. Le immagini rivelano che il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni nero o bianco/argento e sarà caratterizzato da un retro in pelle sintetica anziché in vetro. Il design include inoltre una cornice metallica e un'originale disposizione delle fotocamere, con quattro obiettivi inclusa una fotocamera periscopica. Nonostante le voci di un display piatto, Xiaomi ha precisato che lo schermo di Xiaomi 14 Ultra sarà "leggermente" curvo. Le immagini suggeriscono che potrebbe trattarsi effettivamente di uno schermo 2.5D.

#Xiaomi14Ultra Are you team black or team white? pic.twitter.com/ofdwUePUTC — Lei Jun (@leijun) February 18, 2024

Uno degli aspetti più interessanti di Xiaomi 14 Ultra è il suo sistema di fotocamere. Xiaomi ha fornito ulteriori dettagli sulle specifiche: la fotocamera principale sarà una 50MP LYT-900 con apertura variabile in grado di aprirsi fino a f/1.63. Inoltre, il telefono includerà una fotocamera 3.2x 50MP e una fotocamera periscopica 5x 50MP, entrambe dotate di sensori IMX858 e ampie aperture per scatti telefoto. L'apertura f/2.6 della fotocamera periscopica rappresenta un miglioramento rispetto al suo predecessore ed è più ampia rispetto alla fotocamera 5x del Samsung S24 Ultra, implicando una migliore qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione.