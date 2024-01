Xiaomi, al via collaborazione con Chris Bangle

Roma, 16 gen. - Mentre si prepara allo sbarco nel mercato automobilistico con la berlina sportiva SU7, Xiaomi annuncia che Chris Bangle sarà consulente strategico per il suo EV Design. Il designer americano, ben conosciuto per i suoi ruoli manageriali nel design di gruppi automotive (Opel, Fiat, BMW) e da 15 anni Managing Director di Chris Bangle Associates Srl, società italiana con sede a Clavesana (Cuneo), impegnata nella consulenza strategica, nel product design e nell’animazione, ha infatti siglato una collaborazione con il grande gruppo per il settore automotive per quanto riguarda le vetture elettriche.

In qualità di strategic design consultant, Chris Bangle - si legge in una nota - avrà l’incarico di guidare i progetti futuri, per far emergere i concetti cardine e l’immagine di marca di Xiaomi nel campo automotive. L’inizio della collaborazione si è svolto nelle scorse settimane con una visita presso il design center Xiaomi di Shanghai e Beijing a dicembre 2023, che ha consentito a Chris Bangle di incontrare e conoscere il team di automotive design guidato da Tianyuan Li, Head di Xiaomi Design Automotive Group, ex designer BMW, di esaminare il lavoro fatto sinora e stabilire le fondamenta della consulenza strategica.

Come sottolinea Tianyuan Li, Responsabile del Design Xiaomi EV "la SU7 è il primo apporto che abbiamo creato per l'industria automobilistica. Nel processo di ricerca e sviluppo, il design è stato una parte cruciale, perché crediamo che un buon design possa rendere i prodotti più vivi. La nostra futura collaborazione con Chris Bangle porterà al design di Xiaomi EV una visione migliore e reciproche potenzialità. Insieme aiuteremo Xiaomi EV a guidare la nuova era dello spazio mobile intelligente". Dal canto suo Bangle ha definito "il team di design automobilistico di Xiaomi estremamente talentuoso e professionale. Vista la velocità e la profondità con cui questa tech company si è impegnata nel settore delle automobili, il prodotto ottenuto è notevole. Sono orgoglioso di poter aiutare Xiaomi - un'azienda ben nota per l'eccellenza nel product design - a creare una nuova estetica emozionale con i loro modelli di auto. Un’estetica che sono certo porterà l'intera azienda a un nuovo livello di engaging design".