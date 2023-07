Xiaomi Pad 6, nuovo tablet con penna e tastiera sotto i 500 euro

Si tratta di un tablet pensato per lo studio e per il lavoro, in grado di soddisfare anche le esigenze dei creativi

Xiaomi ha annunciato la disponibilità in Italia di Xiaomi Pad 6, dotato di un display WQHD+ (2880 x 1800) da 11 pollici a 309 ppi, processore Snapdragon 870 e batteria da 8840mAh. Si tratta di un tablet pensato per lo studio e per il lavoro, in grado di soddisfare anche le esigenze dei creativi. Il tablet viene introdotto con la versione aggiornata di Xiaomi Smart Pen (seconda generazione) e a Xiaomi Pad 6 Keyboard, che ne migliora la produttività complessiva. Se utilizzato con la tastiera, le funzionalità aumentano ulteriormente e l'interfaccia diventa personalizzabile per creare shortcut in base alle preferenze dell’utente. Per le videochiamate, Xiaomi Pad 6 è dotato di una fotocamera frontale ultra-wide con funzione FocusFrame, che regola automaticamente la fotocamera per mantenere l'utente al centro dell'inquadratura.

I quattro microfoni del tablet sono in grado di rilevare la voce dell'utente e riducono in modo significativo il rumore di fondo, anche in luoghi affollati come spazi di lavoro open space, bar e aeroporti. Xiaomi Pad 6 è inoltre dotato di un'interfaccia USB 3.2 Gen 1 integrata, che si collega ad altri dispositivi per un trasferire rapidamente i dati supportando un segnale video in uscita con risoluzione fino a 4K a 60Hz, così da agevolare quanto più possibile il multi-tasking. Xiaomi Pad 6 è disponibile nelle tre colorazioni: Gravity Gray, Gold e Mist Blue nelle varianti 8GB+128GB e 8GB+256GB. In particolare, la versione 8GB+128GB sarà prossimamente disponibile da Unieuro a partire da 429,90 euro. La configurazione da 8GB+256GB è invece disponibile da oggi al prezzo di 449,90 euro su mi.com e presso Xiaomi Store Italia. Prossimamente saranno inoltre disponibili Xiaomi Smart Pen 2nd Generation e Xiaomi Pad 6 Keyboard, rispettivamente a 95,00 euro e 105,00 euro.