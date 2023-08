YouTube, nuova funzione per riconoscere le canzoni canticchiandole allo smartphone

Google sta testando una nuova funzione su YouTube che consente di cantare o accennare una canzone per cercarla. Una volta che YouTube riconosce la canzone (bastano tre secondi, anche senza le parole precise), mostrerà i dettagli sul brano. In pratica, è una versione in stile Google di Shazam, che è di proprietà di Apple. Non tutti avranno accesso all'esperimento dall'inizio. Google ha dichiarato che verrà lanciato per "una piccola percentuale di persone in tutto il mondo che guardano YouTube su dispositivi Android".

Questa funzione non è del tutto nuova per Google, dato che ha introdotto una funzionalità di ricerca tramite canto nell'app Google e in Google Assistant nel 2020. L'azienda ha precisato la versione di YouTube si basa sulla stessa tecnologia, ma funziona più velocemente di quella di Google, che ha bisogno di 10-15 secondi per identificare una canzone. Ha anche dichiarato di essere in fase di test di una funzione su YouTube che raggruppa più caricamenti "in breve tempo" da un singolo creatore in uno spazio apposito nel feed delle iscrizioni.

"Stiamo sperimentando questo per diversi motivi: come un modo per rendere più facile per gli spettatori trovare i contenuti che stanno cercando, per ridurre la pressione sui creatori di caricare più volte al giorno, e per semplificare agli spettatori l'interazione con i contenuti e/o navigare verso altri video mentre scorrono nel feed", ha dichiarato Google. La funzione sarà disponibile inizialmente per una "piccola percentuale" di persone.