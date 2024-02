Yu-Gi-Oh! e il futuro dei giochi di carte: realtù virtuale e intelligenza artificiale

Annunciato anche Yu-Gi-Oh! Early Days Collection per Switch e Steam: un'antologia di classici della serie, alcuni dei quali non sono mai stati disponibili al di fuori del Giappone

Konami Digital Entertainment sta lavorando a un nuovo titolo di Yu-Gi-Oh! che promette di riaccendere l'interesse intorno agli aspetti classici della serie, con una particolare attenzione ai Duellanti che hanno seguito il franchise fin dalle sue origini. Questo nuovo progetto si inserisce in un contesto di celebrazioni per il 25° anniversario del popolare gioco di carte, introducendo elementi che vanno dalla realtà virtuale (VR) all'intelligenza artificiale (IA) per rinnovare l'esperienza di gioco. Il gioco, denominato Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, verrà lanciato su Nintendo Switch e Steam e mira a ripresentare i titoli classici della serie, alcuni dei quali non sono mai stati disponibili al di fuori del Giappone. Tra questi, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists, originariamente pubblicato nel 2000 per Game Boy Color, verrà reintrodotto al pubblico globale. Dettagli aggiuntivi su questa raccolta saranno rivelati in futuro.

Parallelamente, Konami ha esplorato nuove frontiere dell'interazione digitale attraverso un'esperienza di realtà virtuale presentata durante l'evento "Yu-Gi-Oh! Duel: Monsters The Legend of Duelist Quarter Century". Questa innovazione, chiamata Yu-Gi-Oh! Duel Links presents Solid Vision Experiment, permette ai giocatori di immergersi in duelli VR che danno vita ai mostri delle carte in uno spazio tridimensionale virtuale, creando un'esperienza di gioco più coinvolgente. Konami ha inoltre annunciato l'introduzione di Maximum Summoning in Yu-Gi-Oh! Duel Links, una nuova meccanica che consente ai giocatori di fondere tre Mostri Maximum in un unico potente mostro. Questa funzionalità sarà disponibile a partire dal 28 febbraio, promettendo di aggiungere una nuova dimensione strategica ai duelli.

In aggiunta, all'evento è stato anche presentato Yu-Gi-Oh! Master Duel x AI Project, un progetto che integra l'intelligenza artificiale nei duelli di Yu-Gi-Oh!, permettendo ai giocatori di affrontare avversari IA che apprendono e si adattano strategicamente ad ogni partita. Questo progetto non solo introduce una nuova modalità di gioco ma anche dimostra l'evoluzione dell'IA in termini di apprendimento e adattamento. Per festeggiare il secondo anniversario di Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami offrirà ai giocatori nuovi oggetti in-game, tra cui una versione UR Royal Finish di Drago Bianco Occhi Blu con artwork alternativo, oltre a vari accessori a tema e bonus come 1.000 gemme gratuite e pacchetti anniversario. Questi contenuti saranno disponibili dal 7 febbraio.