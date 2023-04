Telegram scende in campo a tutela degli investitori cripto

I crack di Terra-Luna e FTX hanno minato la credibilità delle piattaforme cripto, con autorità e opinione pubblica largamente schierate su posizioni ostili o, nel migliore dei casi, scettiche. C’è però chi, come Telegram, tende una mano, offrendo il proprio contributo per garantire trasparenza e legalità sulle borse digitali. Il social network con sede a Dubai ha infatti annunciato l’arrivo di un nuovo Bot, cui sarà affidata la responsabilità di mettere in guardia gli utenti dall’eseguire operazioni pericolose per la loro sicurezza.