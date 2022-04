Brutte notizie per i clienti Telepass: dopo 25 anni aumenta il canone. L'azienda ha comunicato la modifica unilaterale del contratto "dettata dall'esigenza di aumentare - per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 - i canoni del Telepass Family e dell'Opzione Twin (se attiva)". I rincari partiranno il prossimo primo luglio e non saranno certo esigui: usare il dispositivo che permette di pagare in automatico ai caselli autostradali costerà il 45,2% in più.