Telepass: una nuova sede a Milano

Telepass ha scelto di rafforzare la propria presenza a Milano con un nuovo headquarter nel quartiere di Porta Nuova.

Un edificio che accoglierà circa 200 persone, Telepass entra in E.D.G.E. (acronimo di Edifici Garibaldi Executive), l’avveniristico edificio sostenibile, centro del nuovo innovation district dove si stanno raccogliendo le più importanti primarie società del mondo FinTech.

Oltre 3.000 mq per la nuova sede milanese che accoglierà competenze verticali, dalla tecnologia alla sicurezza allo sviluppo di prodotti digitali e servizi per la mobilità urbana ed extraurbana.

Un passo importante per un’azienda che sta continuando a puntare sull’innovazione tecnologica al fine di fornire al cliente prodotti sempre più avanzati e al passo con i tempi.

Da qualche anno Telepass ha evoluto il proprio business in servizi per la mobilità urbana

Oggi solo un terzo dei ricavi è legato allo “storico” servizio di telepedaggio. A supportare la crescente spinta all’innovazione tecnologica e di prodotto sono gli investimenti – 168 milioni di Euro tra il 2017 e il 2021 - e ulteriori 100 milioni di Euro previsti fino al 2023.

Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass ha dichiarato: “Tecnologia e sostenibilità hanno guidato la scelta della nuova sede di Telepass e Milano è la città italiana per eccellenza per potenziare il nostro progetto di piattaforma di servizi digitali di mobilità. In un momento in cui, grazie allo smart working, le nostre persone hanno la libertà di scegliere il luogo in cui lavorano, vogliamo pensare che i nuovi uffici possano semplificare e valorizzare il tempo dedicato al lavoro, favorendo la condivisione di conoscenze ed esperienze, l’innovazione, promuovendo la creatività e il benessere”.

L’edificio di Viale Luigi Sturzo 45, frutto della riqualificazione dello storico Hotel Executive che fa capo a Colliers Global Investors Italy.

Si tratta di una location strategica, di fronte alla Stazione di Porta Garibaldi, centrale e ben collegata, con uffici moderni ed ecosostenibili.

Telepass: mobilità smart, sostenibile e integrata

L’immobile è oggi un innovativo hub che ospita e mette in connessione eccellenze mondiali nel campo della farmaceutica, dell’IT, del mondo FinTech e dei servizi. Contribuisce a rigenerare tutta l’area circostante, all’insegna dell’innovazione, non soltanto in termini di forme architettoniche, ma anche in ambito ESG, offrendo il massimo livello di performance energetiche e ambientali, con l’obiettivo della prestigiosa certificazione LEED Platinum.