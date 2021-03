Tempa Rossa, regione Basilicata: stop a impianto Total

(Adnkronos)

Stop all'impianto Centro Olio Tempa Rossa della Total. Lo rende noto la regione Basilicata. "Al fine di assicurare ai lucani che l’impianto Centro Olio Tempa Rossa eserciti la sua attività in piena affidabilità e sicurezza" la regione ha chiesto alle società concessionaria una "fermata generale" dell’impianto che comporterà un’attività manutentiva sostanziale, come si legge in una nota.

"Le società hanno condiviso la richiesta della Regione e procederanno a redigere un approfondito 'studio di affidabilità' redatto da esperti del settore con i conseguenti interventi che saranno, appunto, effettuati durante la 'fermata generale'. Per il governo Bardi - conclude la nota - la tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini è un valore inderogabile".