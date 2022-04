Temperature su ma nuove piogge, previsioni meteo da oggi 5 aprile

Inizio di primavera movimentato con le temperature che salgono ma con con l'arrivo di nuove piogge. Quest’anno è tornata la mezza stagione, la 'primavera di una volta’, quella stagione di mezzo che ci traghettava lentamente dal rigido inverno alla torrida estate e viceversa. In pratica sull’Europa settentrionale è ancora inverno con cicloni profondi colmi di aria gelida polare e artica: neve fino in pianura in Scandinavia, gelo in Francia, Germania, Cechia, Polonia e Repubbliche Baltiche sotto un manto bianco come a gennaio. Di contro, intorno alle Colonne d’Ercole si presenta l’ennesimo ciclone atlantico con connotati nordafricani: dal Marocco sabbia del deserto, aria calda e piogge verso l’Italia.

Il nostro Belpaese, trovandosi in mezzo a queste 2 configurazioni diametralmente opposte, risentirà nei prossimi giorni di sballottamenti improvvisi: avremo l’altalena tipica delle temperature della primavera di una Volta, arriveremo a 25°C al Nord per poi riassaggiare un rapido calo termico nel weekend delle Palme, passeremo da momenti soleggiati ad altri instabili e piovosi.

Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it, conferma un impulso atlantico-nord africano con ‘piogge rosse’ da domani e poi, da sabato, l’arrivo di un nucleo freddo con maltempo quasi invernale. Conferma? No. Meglio dire indica, prevede: in questo momento è difficile confermare previsioni oltre il terzo giorno, stiamo vivendo una mezza stagione piena di cambiamenti meteo improvvisi.

Oggi martedì 5 aprile - Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: residui piovaschi mattutini su Basilicata e Puglia, poco nuvoloso sul resto dei settori.

Domani mercoledì 6 aprile. Al Nord: alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto sempre asciutto. Al Centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni. Al Sud: dapprima soleggiato ovunque, poi peggiora sui settori peninsulari con piogge sparse.

Giovedì 7 aprile - Al Nord: soleggiato. Al Centro: miglioramento con ampie schiarite. Al Sud: piogge sparse.

Tendenza - Nuovo impulso freddo da sabato in arrivo dalla Germania con maltempo in spostamento rapido da Nord verso il Centro-Sud: weekend delle Palme instabile.