Tempo di dignità e di pace, "La dignità come pietra angolare del nostro impegno" - Guarda la diretta lunedì 4 aprile

Saranno Luca Palamara e Alessandro Sallusti a chiudere la rassegna primaverile di Direzione Nord. L’ultimo appuntamento della giornata sarà il sigillo dell’edizione dedicata al “Tempo di dignità e di pace- La dignità come pietra angolare del nostro impegno”. L’appuntamento è per il prossimo 4 aprile presso la Fondazione Stelline a Milano, in Corso Magenta 61. La rassegna DN, a True Event, giunto alla 15esima edizione, è un evento organizzato dall’Associazione Amici delle Stelline e da Inrete con il patrocinio della Fondazione Stelline e la Media Partnership dell’agenzia Adnkronos e di True News, nato per ragionare in modo apartitico e super partes sui temi relativi alla parte produttiva del Paese, per proporre uno spazio di dibattito che come al solito è riservato solo e unicamente a "persone che hanno qualcosa da dire" , come il claim della kermesse. Qualcosa di profondo, e innovativo, che si vuole condividere con stakeholder e cittadini. La formula è quella ormai tradizionale di DN con panel di approfondimento insieme a istituzioni, mondo delle imprese e delle professioni, cittadini.

La giornata prenderà avvio alle 10:15 con i saluti di PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline e Fabio Massa, Presidente Amici delle Stelline. Proseguirà con il primo panel in programma alle 10:30 WE ARE NEXT- Sport è pace: le nostre Olimpiadi con Alessandro Morelli, Viceministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili con delega alle Olimpiadi Invernali 2026; Antonio Rossi, Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Regione Lombardia; Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano; Lara Carrese, Human Capital Director Fondazione Milano Cortina 2026; Andrea Abodi, Presidente Istituto per il Credito Sportivo; Marco Riva, Presidente Coni Lombardia.

Alle 11:30 SMART MOBILITY - Verso una mobilità sostenibile, integrata e multimodale con Teresa Bellanova, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia; Arianna Censi, Assessora Mobilità Comune di Milano; Alessio Raccagna, Director Government Affairs Southern Europe LIME; Alessio Torelli, Chairman e Managing Director Snam4Mobility e FNM Group.

Alle 12:30 TRANSIZIONE ECOLOGICA E INDIPENDENZA ENERGETICA - Come coniugarle per fronteggiare l’emergenza con Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia; Elena Grandi, Assessore all’Ambiente Comune Milano; Gianni Castelli, Componente Collegio ARERA; Lorenzo Giussani, Direttore Business Unit Generazione & Trading Gruppo A2A; Andrea Aliscioni, Responsabile Servizio Idrico Integrato MM; Paolo Giarda, Responsabile Energie Rinnovabili Carbotermo.

Alle 14:00 IL FUTURO DEL LAVORO TRA DIGITAL SKILLS, DIVERSITY&INCLUSION con Fabrizio Sala, Assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia; Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano; Francesco Buzzella, Presidente Confindustria Lombardia; Barbara Cominelli, CEO JLL Italia; Barbara Marini, CEO Intercept Pharmaceuticals Italia; Mauro Solimene, Country Leader Salesforce Italia.

Alle 15:00 LA PACE PASSA DALL’ACCOGLIENZA con Pierfrancesco Majorino, Vicepresidente Commissione per lo Sviluppo e la Cooperazione Parlamento Europeo; Don Virginio Colmegna, Presidente Casa della Carità; Roberta Capella, Presidente SOS Villaggi dei Bambini; Andrea Belardinelli, Responsabile Programma Italia Emergency; Luigi Maraghini Garrone, Presidente Croce Rossa Milano; Davide Invernizzi, Direttore Area Servizi alla Persona Fondazione Cariplo, Lia Quartapelle, Deputata – Commissione Affari Esteri.

Alle 16:00 LA SICUREZZA DELLE NOSTRE CITTÀ con Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato all'Interno; Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza Comune di Milano; Nils Fazzini, Amministratore Delegato Citel; Giuseppe Calabrese, Amministratore Delegato Secursat; Nicola Mugnato, Direttore Generale Gyala.

Alle 17:00 GIUSTIZIA TRA RIFORMA E REFERENDUM - Governance, responsabilità e tempi certi con Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario alla Giustizia; Carlo Nordio, editorialista ed ex magistrato; Federico Maurizio d’Andrea, Vice Presidente Centro Studi Borgogna; Guido Camera, Presidente Associazione Italiastatodidiritto; Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi Avvocati Penalisti d’Impresa.

Alle 18:00 EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE IN TEMPO DI GUERRA - Protagonisti e scenari con Alan Rizzi, Sottosegretario con delega ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali Regione Lombardia; Riccardo Garosci, Presidente Aice - Associazione Italiana Commercio Estero; Nicola Spadafora, Presidente Confapi Milano; Vito Rotondi, CEO - Managing Director M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici.

Alle 19:00 RICOSTRUIRE LA FIDUCIA TRA GIUSTIZIA, ISTITUZIONI, CITTADINI con Luciano Violante, Presidente Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine; Simona Malpezzi, Capogruppo PD al Senato; Emanuele Pellegrini, Senatore Lega Salvini Premier.

Alle 21:00 CHI CONTROLLA “IL SISTEMA” – I poteri occulti che divorano l’Italia con Luca Palamara, ex Presidente Associazione Nazionale Magistrati e Alessandro Sallusti, Direttore Libero.

L’evento sarà visibile anche in live streaming su www.true-news.it e su https://www.adnkronos.com/