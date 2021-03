Temporali e neve, ecco dove: meteo 8-10 marzo

Pioggia, temporali e neve, maltempo sull'Italia. Da oggi un’intensa perturbazione impatterà sul nostro Paese, con piogge forti soprattutto al Centro. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi "il fronte perturbato agirà sulla Sardegna e sulle regioni centrali: a causa dei contrasti tra masse d'aria diverse, tipici di questa stagione, potranno svilupparsi rovesci temporaleschi lungo i settori centro-settentrionali della Sardegna, sulla Toscana meridionale, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Gargano. Particolare attenzione sul Lazio dove le precipitazioni risulteranno via via più forti e abbondanti a partire dal tardo pomeriggio, sera e notte. Possibili forti temporali con nubifragi potranno colpire anche Roma. Sul resto dell'Italia invece, avremo un tempo più asciutto seppur in un contesto di spiccata variabilità".

"Tra martedì e mercoledì - proseguono gli esperti - la perturbazione si sposterà lentamente verso il Sud provocando ancora piogge moderate o anche temporali su Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Campania, Puglia e Basilicata. Tornerà anche la neve sui rilievi appenninici centrali, a tratti copiosa, a partire dai 1100/1300 metri di quota soprattutto su quelli laziali e abruzzesi. Nei giorni successivi il tempo migliorerà col ritorno del sole, ma anche con un rinforzo dei venti che dal forte Maestrale di mercoledì si orienteranno da Sudovest con il Libeccio che soffierà con raffiche fino a 80-90 km/h".

Ecco la situazione nel dettaglio:

Lunedì 8. Al nord: nubi sparse su tutte le regioni. Al centro: maltempo con piogge diffuse, forti sul Lazio. Al sud: peggiora su Puglia, Basilicata e Campania.

Martedì 9. Al nord: neve sulle Alpi di Lombardia e Trentino Alto Adige a 800m, nubi sparse altrove. Al centro: maltempo su Lazio, Umbria, regioni adriatiche. Al sud: perturbato su Campania, Basilicata e Puglia.

Mercoledì 10. Al nord: soleggiato. Al centro: poco nuvoloso, ma ventoso. Al sud: fino al pomeriggio piogge, poi migliora ovunque.