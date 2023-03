Tendenze e stili delle etichette di vino in Italia

Le etichette dei vini italiani stanno diventando sempre più importanti per la loro capacità di attirare l'attenzione e influire sulla percezione del consumatore e sul prodotto. Negli ultimi anni sono state numerose le tendenze emergenti proprio in materia di design delle etichette dei vini. La personalizzazione, le illustrazioni a mano libera, l'uso del colore, le tipografie eleganti e le immagini celebrative sono solo alcuni dei trend attuali che le aziende utilizzano per contraddistinguersi. In Italia, sono molti gli artisti talentuosi che si cimentano per le aziende vinicole, artisti che portano la loro arte e la loro creatività al servizio del brand.

Quali sono i trend più in voga? E quali gli elementi chiave per un’etichetta di successo?

Scopri l’articolo completo su Vendemmie.

Adnkronos - Vendemmie