Tenere d'occhio il cuore con il tessuto della maglietta

Un gruppo di ricercatori della Rice University ha sviluppato un nuovo materiale che sostengono essere morbido come il cotone ma resistente come il Kevlar, oltre che essere dotato di proprietà conduttive simili a quelle dei metalli. Una sorta di tessuto che può essere indossato e lavato come un normale capo d'abbigliamento.

È chiamata “fibra di nanotubi di carbonio” e funziona, così spiegano, in modo simile ai fili di un dispositivo di monitoraggio dell'elettrocardiogramma (ECG) ma, invece che essere applicati sulla pelle, può essere cucita in una t-shirt e indossata come abbigliamento sportivo. Uno studio condotto presso il laboratorio di ingegneria della Rice University Brown School spiega come i fili di questo tessuto siano comodamente intrecciabili e indossabili, possano essere lavati, allungati e utilizzati a lungo senza rompersi. Lo studio evidenzia come questo materiale possa agevolare la sostituzione degli ingombranti monitor ECG in ambienti medici per il monitoraggio della frequenza cardiaca e venire impiegato nelle uniformi militari di prossima generazione per realizzare antenne che possono tracciare la posizione del personale militare.

ll laboratorio della Rice University ha sviluppato per la prima volta la fibra di nanotubi di carbonio nel 2013 ma, all'epoca, i filamenti originali erano larghi circa 22 micron e troppo sottili per essere utilizzati con una macchina da cucire standard. Ora i ricercatori hanno lavorato per intrecciare i filamenti in un materiale simile al normale filo da cucito che definisce un prodotto morbido e indossabile, pronto a diventare fonte per rilevare altri segni vitali. Le magliette intelligenti in fibre di nanotubi inviano segnali che possono essere trasmessi al computer tramite la tecnologia Bluetooth.

Secondo un report Gartner, la spesa mondiale per i dispositivi indossabili dovrebbe crescere del 18% a 81,5 miliardi di dollari nel 2021 e di un altro 15% nel 2022. Molte aziende tecnologiche hanno investito nella creazione di funzionalità specifiche all'interno dei propri dispositivi: Apple Watch ha introdotto il monitoraggio della frequenza cardiaca nel 2018 e ha aggiunto altre funzionalità mediche mentre Google ha acquisito FitBit, società specializzata in fitness tracker.