Nadal rinuncia a Wimbledon e alle Olimpiadi, l'annuncio sui social

Rafael Nadal non parteciperà all’edizione 2021 di Wimbledon e alle Olimpiadi di Tokyo. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. "Ciao a tutti, ho deciso di non partecipare ai Campionati di Wimbledon di quest'anno e ai Giochi Olimpici di Tokyo", si legge nel post dove lo spagnolo, eliminato pochi giorni fa nella semifinale del Roland Garros da Novak Djokovic, spiega: "Non è mai una decisione facile da prendere, ma dopo aver ascoltato il mio corpo e averne discusso con il mio team ho capito che è la decisione giusta".