Tensioni in crescita e borse in ritirata

L’escalation della tensione in Ucraina, per il presidente statunitense Biden ci sono “chiare indicazioni su un’invasione da parte della Russia”, oggi è tornata a spingere al ribasso le borse europee.

Sul Ftse Mib, che si è fermato a 26.669,27 punti (-1,11%), lieve segno più per Eni (+0,2%) e rosso per Saipem (-2,76%), secondo l’agenzia Bloomberg starebbe preparando un aumento di capitale da 1,5-2 miliardi, e Tenaris (-2,83%). Quest’ultima ha chiuso il quarto trimestre con utili per 336 milioni di dollari, +207% rispetto allo stesso periodo del 2020, ed un fatturato salito dell’82% annuo a 2,057 miliardi.

Debolezza anche per un comparto bancario che si è trovato a che fare con le prese di beneficio: UniCredit ha perso il 2,73%, Bper Banca è scesa del 3,98%, Intesa Sanpaolo ha lasciato sul campo l’1,86% e Banco BPM l’1,24%.

In rosso Stellantis (-1,86%), a gennaio le immatricolazioni del gruppo nato dall’operazione Psa-Fca sono scese del 12,4% a fronte di un -2,4% del mercato, mentre Pirelli ha chiuso poco mossa (+0,07%).

I risultati positivi della francese Kering, che ha terminato l’esercizio 2021 con ricavi in rialzo del 35%, hanno permesso a Moncler (-0,43%) di limitare le perdite e, sul completo, a Salvatore Ferragamo di guadagnare lo 0,48% ed a Brunello Cucinelli di salire dello 0,19%.

Rosso di un punto percentuale per lo spread Btp-Bund a 161 punti base (In collaborazione con money.it).