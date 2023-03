Terapia a Vibrazione Locale: alla scoperta della tecnologia NOVAFON

Firenze, 3 marzo 2023 – L’ultima evoluzione nel campo della riabilitazione muscolare e nervosa è rappresentata dall’utilizzo delle vibrazioni, in particolare attraverso la Terapia a Vibrazione Locale. Si tratta di un metodo innovativo ed efficace per favorire l’azione del sistema nervoso e stimolare il recupero muscolare.

Mediante questa terapia, con cui le vibrazioni agiscono in profondità nei tessuti, è possibile ottenere diversi e importanti benefici. Nel dettaglio, la terapia a vibrazione locale permette di regolare il tono muscolare, stimolare la circolazione e la sensibilità e alleviare il dolore acuto e cronico.

Il Leader mondiale del settore è NOVAFON, azienda tedesca in crescita di oltre il 100% negli ultimi 2 anni presente anche in Italia dal 2014. Grazie a oltre 60 anni di esperienza, NOVAFON ha messo a punto una tecnologia all’avanguardia per sfruttare le potenzialità delle vibrazioni in numerose applicazioni terapeutiche, proponendo dispositivi medici riconosciuti dal Ministero della Salute di comprovata efficacia impiegati con successo da decenni.

Come funziona la tecnologia NOVAFON per la Terapia a Vibrazione Locale

La terapia a vibrazione locale è un processo non invasivo dalle notevoli capacità terapeutiche, che sfrutta gli effetti positivi sull’organismo della stimolazione dei tessuti attraverso le vibrazioni. Questo tipo di intervento basato su un meccanismo molto semplice ma altamente efficiente permette di ottenere diverse azioni in ambito terapeutico.

Innanzitutto, è possibile regolare il tono muscolare agevolando la contrazione muscolare, un risultato ottenuto stimolando i muscoli con le vibrazioni che penetrano in profondità nei tessuti per normalizzare ed equilibrare il tono muscolare.

In secondo luogo, è possibile stimolare la circolazione linfatica e sanguigna, in quanto le vibrazioni dilatano i vasi più piccoli e aumentano la velocità del flusso sanguigno, un meccanismo che consente di favorire i processi naturali di riparazione e rigenerazione dei tessuti.

Inoltre, la terapia a vibrazione locale stimola la sensibilità compromessa dal danneggiamento dei nervi, ad esempio in presenza di disturbi come perdita della ricettività o intorpidimento, facilitando lo scambio di informazioni tra i nervi e il cervello. Un’altra azione è legata alla riduzione del dolore mediante l’attivazione del meccanismo di gate control, ossia l’uso delle vibrazioni per interrompere la trasmissione delle informazioni sul dolore tra i nervi e il sistema nervoso aumentando il benessere del paziente.

I dispositivi medici NOVAFON sono strumenti all’avanguardia per la terapia a vibrazione locale, in grado di abbassare la tensione e la rigidità muscolare e alleviare il dolore acuto e cronico.

Si tratta di dispositivi compatti, maneggevoli e intuitivi progettati appositamente per garantire la massima semplicità d’impiego, apparecchi facili da utilizzare in casa, in studio, in ufficio o in viaggio che consentono di superare i limiti degli altri dispositivi che stimolano i tessuti solo in superficie, in quanto raggiungono una profondità di oltre 6 cm.

I campi d’applicazione della terapia a vibrazione locale tramite i dispositivi medici NOVAFON

La terapia a vibrazione locale è un trattamento adatto a tantissimi contesti differenti, dall’automedicazione casalinga per la riduzione del dolore e della tensione muscolare, fino all’impiego nelle terapie di riabilitazione da parte di professionisti del settore.

In particolare, la tecnologia NOVAFON garantisce un ampio spettro di trattamento, attraverso opzioni di impostazione personalizzabili in base alla terapia, con la possibilità di scegliere tra 2 frequenze (50 e 100 Hz) e 3 livelli di intensità tramite un intuitivo interruttore.

Per esempio, questi dispositivi medici possono essere adoperati nei trattamenti di riabilitazione muscolare in ambito domestico o sportivo, nella cura del dolore e nella neuroriabilitazione. Sono inoltre degli strumenti molto utili per specialisti come i logopedisti, nel trattamento di scialorree, disfagie e nella riattivazione delle corde vocali, per esempio migliorando il tono muscolare ed esercitando un’azione positiva sulle vie nervose in seguito a paralisi, problemi di deglutizione o disturbi vocali.

La terapia a vibrazione locale è indicata anche per il trattamento delle cicatrici e delle aderenze interne, poiché la stimolazione della circolazione potenzia la capacità dell’organismo di rigenerare e riparare i tessuti. In generale, le applicazioni di questa terapia sono molteplici e spaziano dalla logopedia alla fisioterapia, dall’osteopatia all’ostetricia, fino alla psicomotricità e neuropsicomotricità e all’auto-trattamento di disturbi ai piedi, alla nuca ai polsi, alla schiena e a molte altre parti del corpo.

I prodotti NOVAFON non solo rappresentano la migliore tecnologia disponibile sul mercato, con la garanzia di qualità Made in Germany e la certificazione come dispositivi medici da parte del TÜV Süd, ma si possono anche detrarre dalla dichiarazione dei redditi tramite il modello Unico o il 730.

Inoltre, NOVAFON vanta partner e clienti che offrono referenze prestigiose e autorevoli come il club calcistico Torino FC, la nazionale tedesca di atletica leggera, l’Ospedale Regina Margherita di Torino, il Policlinico Universitario A. Gemelli e l’Università La Sapienza di Roma, che ha condotto uno studio scientifico sui risultati straordinari di NOVAFON nella riduzione del dolore.

