Terminato con successo l’evento DAMA Italy

1 dicembre 2022.Si è svolto a Bologna l’evento annuale di DAMA Italy, il capitolo italiano presieduto da Nino Letteriello dell’International Data Management Association, la principale organizzazione internazionale per i professionisti della gestione dei dati.

II convegno 2022 ha avuto come tema principale “Il valore dei dati e la loro gestione etica” e come ospite è intervenuto Douglas Laney, professore di Economia dell’Informazione presso la University dell’Illinois e autore di "Infonomics: How to Monetize, Manage, and Measure Information as an Asset for Competitive Advantage.".

Durante la giornata c’è stato un focus legato alla consegna dei premi DAMA Italy Awards a fronte dell’attività divulgativa sui dati condotta da Sofia D’Alessandro di Intesa Sanpaolo autrice del libro “No Data, No Deal” e da Stefano Gatti di Nexi co-autore del saggio “La cultura del dato”.

Sofia D’Alessando ha dichiarato: “È stato per me un importante riconoscimento ricevere un premio per l’attività divulgativa sui dati finanziari. DAMA è una rinomata associazione internazionale dedicata alle tematiche di Data Governance/Management, forse una delle più antiche. Questo per me è un grande traguardo nonché motivo di orgoglio per quanto realizzato negli ultimi anni.”