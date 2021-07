Terna, Bosetti: "E' un piano di sviluppo sostenibile"

"Il piano di Sviluppo 2021 di Terna è un piano di sviluppo sostenibile. Il 95% degli investimenti di Terna può essere definito sostenibile". Ad affermarlo è il presidente di Terna, Valentina Bosetti nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano. "Quando pensiamo a resilienza non dobbiamo pensare solo a una resilienza nei confronti di tutte quello che riguarda la transizione energetica ma anche alla resilienza all'elemento climatico. Anche se da domani inizieremo ad agire seriamente sul clima abbiamo già fatto sufficienti emissioni per vedere un cambiamento climatico già oggi e negli anni futuro e si manifesterà in eventi meteorologici estremi ed è quindi importante fare una pianificazione della rete che non guardi solo al passato ma anche utilizzi le proiezioni dei climatologi per capire come meglio costruire una rete resiliente a quello che vedremo al futuro e che non abbiamo ancora visto".