Terna e Università di Palermo: al via la seconda edizione del master ‘Tyrrhenian Lab’

Iscrizioni aperte fino al 4 settembre per il Master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica". Al termine dei 12 mesi di corso, i 19 studenti selezionati saranno assunti nella sede Terna di Palermo. L’azienda ha previsto un investimento di 100 milioni di euro tra il 2022 e il 2026 per il progetto Tyrrhenian Lab. Alla presentazione sono intervenuti Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato di Terna; Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonché Presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab; e Massimo Midiri, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo.