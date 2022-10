Terra fuochi, la denuncia di don Patriciello: "Risparmiare acqua? Qui si consuma a ettolitri" - Video

Video-denuncia di don Maurizio Patriciello, il sacerdote di Caivano, che combatte contro la camorra. In un video, il sacerdote denuncia una situazione "orripilante" di degrado e spreco tra Caivano e Pascarola, nella terra dei fuochi. "Sembra una zona di guerra - dice don Patriciello nel suo video denuncia -. Un tempo qui c’era un centro sportivo. Prima ci hanno rapinato le nostre terre e fu costruito questo centro enorme dove c’era tutto. Ora c’è solo immondizia. Orripilante!".

Considera don Patriciello davanti ad una scena di spreco totale di acqua e di degrado assoluto: "A noi ci viene chiesto di risparmiare acqua, di farci le docce in due e qui si stanno consumando ettolitri di acqua da mesi, forse da anni. Chiediamo alle autorità competenti, e non so nemmeno chi siano, venite a vedere: risparmiate almeno l’acqua. Questa è la peggiore discarica a cielo aperto".