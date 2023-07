È stato inaugurato a Milano, giovedì 15 giugno, il primo flagship di Carrefour ‘Terre d’Italia’, un luogo in cui degustare prodotti premium regionali e calici di vino che vanno da una qualità media ad una altissima. Uno store che si propone come punto di riferimento per l'aperitivo milanese e un test che Carrefour mette a terra per carpire la risposta dei più fedeli consumatori.