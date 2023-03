Terremoto, bacio simbolico del 'Banksy torinese' a sostegno di Turchia e Siria

Sono dedicati alle zone terremotate di Turchia e Siria i nuovi manifesti realizzati dal Banksy torinese e affissi in alcune zone del capoluogo piemontese. I manifesti prendono spunto dal dipinto a olio su tela ‘Il bacio’ del pittore italiano Francesco Hayez e raffigurano due giovani in costumi d’epoca che si baciano con alle spalle uno sfondo di case crollate e macerie. "Con il mio nuovo manifesto ho voluto rappresentare un bacio simbolico tra la Turchia e la Siria, in un contesto di macerie e rovine, come gesto di resilienza e solidarieta' - spiega il Banksy torinese - con le vendite delle riproduzioni di questo manifesto devolvero' il 30% dei ricavati alla Croce Rossa Italiana - Mezzaluna Rossa per sostenere le vittime del terremoto e i loro bisogni primari".