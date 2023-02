Terremoto, curdi Rojava: 'nord-est Siria è stato risparmiato'

Il nord-est della Siria è stato risparmiato dal devastante sisma che, invece, ha raso al suolo intere zone della parte nord-occidentale del Paese arabo e della Turchia meridionale. Lo spiega all'Adnkronos Muhammad Hassan, funzionario del Dipartimento Relazioni internazionali dell'Amministrazione autonoma del nord-est della Siria, conosciuta più semplicemente come Rojava, regione 'de facto' autonoma sotto il controllo curdo.

Secondo Hassan, "stiamo ancora facendo una valutazione" ma nel nord-est della Siria "i danni sono stati meno gravi" rispetto alla zona di Aleppo, dove "il terremoto è stato molto potente" e la situazione è "disastrosa", con centinaia di morti e molti feriti.

Parlando del Rojava, il funzionario precisa che le zone più colpite dal sisma si trovano "nel cantone di Shahba, dove vivono le persone sfollate di Afrin". Inoltre si contano "otto morti" in due quartieri a maggioranza curda di Aleppo, dove molti edifici sono "crollati", prosegue Hassan, sottolineando che nel nord-est risultano al momento "quattro civili feriti a Kobane". "Non risultano invece sfollati, ma le persone erano così spaventate che in molte hanno preferito stare nei giardini o negli edifici a un piano - conclude - La stragrande maggioranza delle persone è tornata nelle proprie case".