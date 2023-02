Il calciatore ghanese Christian Atsu è morto nel terremoto in Turchia. La notizia è stata confermata dal suo manager, Murat Uzunmehmet Ex giocatore del Chelsea e del Newcastle United, ora stava giocando per la squadra turca Hatayspor come centrocampista. Il corpo senza vita del 31enne è stato trovato dai soccorritori sotto le macerie.