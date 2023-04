Terremoto L'Aquila, Mattarella: "Impegno a completare ricostruzione"

"Questo giorno di memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno di impegno, quello di completare la ricostruzione". Questo uno dei passaggi del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviato al sindaco de L’Aquila nel giorno dell'anniversario del terremoto del 2009. La premier Meloni ha partecipato alla messa in ricordo delle 309 vittime del sisma: "C’è ancora un lavoro da fare e siamo impegnati in quello”.