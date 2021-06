Scossa di terremoto nel frusinate oggi. Il sisma di magnitudo 3.4 alle 18.37 a nord di Sora in provincia di Frosinone. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha localizzato l'epicentro a una profondità di 16 chilometri. Paura tra gli abitanti, ma per ora pare nessun danno. La scossa si è sentita in tutta la Ciociaria.