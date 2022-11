Terremoto Marche, scossa in diretta durante tg: fuga dallo studio - Video

Attimi di panico questa mattina negli studi di Fano Tv durante il terremoto che ha colpito le Marche. La scossa è iniziata mentre il giornalista in studio stava conducendo la rassegna stampa. Le immagini in diretta mostrano gli studi dell’emittente locale che iniziano a tremare. Nel video, diventato presto virale, si vede il conduttore che inizialmente si allontana per poi tornare al suo posto e raccontare del terremoto. Ma pochi istanti dopo arriva una seconda scossa. "Io vado via", dice a quel punto il giornalista mentre scompare dall’inquadratura. La rassegna stampa è stata interrotta.