Terremoto Marche, sindaco Ancona: "Sentito molto forte, gente in strada"

"La scossa si è sentita molto forte, io abito in un piano terra e ho visto le piante del giardino oscillare". Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, raccontando delle terremoto di oggi nelle Marche. "Lo spavento è stato tanto e tanta gente è scesa in strada", riferisce.

"Tanto spavento, ma da quanto ci risulta al momento non dovrebbero esserci danni a persone né a cose", ha poi affermato spiegando che "al momento non risulta nessun danno significativo ed evidente".

"Non ci si sono stati crolli", ha detto ancora all'Adnkronos Mancinelli, aggiungendo che è stata segnalata "la caduta di alcuni calcinacci". "Sono in corso le verifiche negli edifici pubblici, è stata disposta la chiusura in via cautelativa di tutte le scuole, dei musei, dei teatri per controllare eventuali danni magari non immediatamente visibili", ha sottolineato.