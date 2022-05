Terremoto a Firenze, continua anche oggi lo sciame sismico nella zona di Impruneta. "È ovvio che lo stress si faccia sentire, ma cerchiamo tutti di mantenere la calma, senza farsi prendere dal panico (comprensibile sul momento)", spiega su Facebook Alessio Calamandrei, sindaco di Impruneta, il comune che dista circa 13 chilometri da Firenze, che interviene dopo la scossa di magnitudo 3,7 delle 23,12 di ieri notte. A quella scossa sono seguite altre quattro scosse da 2,4 a 1,1. Il 112 durante la notte ha ricevuto oltre 200 chiamate in meno di 10 minuti. Solo un intervento dei vigili del fuoco è stato legato indirettamente al sisma. Durante i controlli in piena notte i carabinieri e la protezione civile non hanno riscontrato danni visibili o segnalazioni particolari.Lo sciame sismico, iniziato all'inizio di maggio, continua anche stamani. Un terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto nella stessa zona di Impruneta questa mattina alle 7.49 ad una profondità di 6 km.