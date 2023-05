Ha interessato in particolare la prefettura di Chiba e Tokyo. Non è stato diramato allarme tsunami

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in seguito a una violenta scossa di terremoto che ha colpito il Giappone orientale. Secondo l'agenzia meteorologica giapponese, il sisma di magnitudo 5.2 della scala Richter ha interessato in particolare la prefettura di Chiba e Tokyo. Non è stato diramato un allarme tsunami.