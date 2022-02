Colpito il sudovest. Le scosse avvertite anche in El Salvador e Messico

Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito oggi il Guatemala sudoccidentale riducendo alcuni edifici in macerie, sradicando alberi e provocando frane. Le scosse sono state avvertite anche in El Salvador e in Messico. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo mediterraneo spiegando che l'epicentro è stato rilevato a una profondità di 96 chilometri.