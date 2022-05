Terremoto di magnitudo 7.2 oggi in Perù. La scossa è stata registrata nel sud del Paese. A rilevarla è stato l'U.S. Geological Survey spiegando che l'epicentro è stato segnalato a 13,1 chilometri a sud-est di Azangaro a una profondità di 217,8 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche in Cile e in Bolivia.