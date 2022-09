"Al di là di tutto ho un sentimento contrastante, si chiude una pagina brutta della mia vita, per un'accusa ingiusta, ma resta il dolore di questi cinque anni per i morti che ci sono stati e che mi porto sempre dentro, io li conoscevo tutti". Così all'Adnkronos Sergio Pirozzi, l'ex sindaco di Amatrice assolto per il crollo di una delle palazzine di Piazza Sagnotti in cui morirono 7 persone.