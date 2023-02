Terremoto Turchia e Siria, oltre 5000 morti

Crescere di ora in ora il tragico bilancio dei morti nel terremoto che si è verificato ieri al confine tra Turchia e Siria. Sono oltre 5.000 le vittime accertate fino ad ora. Il presidente Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale. Intanto la macchina dei soccorsi si è messa in moto da ogni parte del mondo Italia compresa. "Sono 3.294 i soccorritori arrivati" in Turchia "da 14 Paesi" per aiutare le autorità locali nel dopo terremoto, ha annunciato il vice presidente turco. La Farnesina ha rintracciato tutti gli italiani presenti nelle aree interessate dal sisma tranne uno.