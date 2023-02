Terremoto Turchia e Siria, quasi 24mila morti

Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime del terremoto di lunedì scorso in Turchia e Siria, arrivato ora, secondo i dati forniti dalle autorità, a 23.831 morti. In Turchia si sono superate le 20mila vittime, 20.318, con oltre 80mila feriti. In Siria il bilancio parla di 3.513 morti, dei quali 2.166 nelle aree controllate dai ribelli, secondo i dati dei 'caschi bianchi' della protezione civile e 1.347 nelle aree controllate dal governo.

Intanto, un ragazzo di 16 anni è stato estratto vivo dopo essere stato sepolto sotto le macerie per 116 ore nella città turca di Kahramanmaras. Le televisioni hanno mostrato le immagini di Kamil Can portato via in barella apparentemente in buone condizioni. I soccorritori sono stati in grado di localizzarlo dopo aver sentito la sua voce che proveniva dalle macerie.