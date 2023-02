Terremoto Turchia, esplosione in gasdotto nel sud del Paese: sospesi flussi

Dopo le due violente scosse di terremoto che hanno colpito la Turchia nella notte, è stata registrata un'esplosione a un gasdotto nella provincia meridionale di Hatay. Lo ha riferito l'agenzia di stampa turca Ihlas, che cita l'operatore Botas, secondo cui sono stati sospesi i flussi di gas verso le province di Gaziantep, Hatay e Kahramanmaras.

In seguito al terremoto sono state fermate le operazioni al terminal petrolifero di Ceyhan, nel sudest della Turchia, ha reso noto l'agenzia di navigazione Tribeca, secondo cui si terrà una riunione di emergenza per valutare la situazione, dopo che sono stati danneggiati alcuni porti della regione. L'operatore dell'oleodotto Botas ha fatto sapere che non si registrano invece danni alla pipeline.

Per quanto riguarda invece la centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia, al momento in costruzione, non è stata danneggiata dalle violente scosse di terremoto avvenute nella notte. Lo ha reso noto la portavoce della società russa Rosatom, partner nella costruzione dell'impianto nella provincia meridionale di Mersin. "I nostri specialisti non hanno riscontrato danni alle strutture in costruzione", ha detto la portavoce, secondo cui nell'area sono state registrare scosse di "magnitudo tre".