Sui social gli abitanti di Buffalo hanno raccontato scene di panico in città

Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata nel distretto di Buffalo, a New York. Lo riporta l'Usgs, l'United States Geological Survey. Sui social gli abitanti di Buffalo hanno raccontato scene di panico in città, mentre il governatore Kathy Hochul ha riferito che non ci sono state segnalazioni di danni.