Terremoto, vignetta Charlie Hebdo paragona Turchia a Ucraina: polemiche

Ha suscitato forti polemiche sul web una vignetta pubblicata dalla rivista satirica francese Charlie Hebdo sul tema del devastante sisma che ha colpito la Turchia sud-orientale provocando migliaia di vittime. In un'allusione alla guerra in Ucraina e al sostegno militare dell'Europa a Kiev, la rivista ha pubblicato un disegno di palazzi crollati e macerie accompagnato dal titolo "Terremoto in Turchia" e dal sottotitolo "Non serve nemmeno inviare carri armati".

La vignetta ha suscitato già 5mila commenti sull'account Twitter di Charlie Hebdo, con molti utenti che hanno criticato la rivista accusandola di voler creare scalpore per aumentare le vendite. "Non capisco come si possa fare umorismo su questa tragedia. Sapete che ci sono stati molti morti?", ha commentato un utente. Un altro ha scritto: "La chiamate satira? Siete disgustosi. Migliaia di persone hanno perso la vita sotto le macerie. Altre migliaia aspettano notizie al freddo e senza una casa".