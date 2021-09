Territorio, Scarascia Mugnozza: "Servono norme su gestione rischi"

"Bisognerà assolutamente pensare nelle sedi opportune istituzionali ad un impianto normativo, a delle norme che diano precisi indirizzi a tutti gli attori istituzionali che sono chiamati ad operare nella mitigazione e gestione dei rischi indotti da situazioni che si vengono a creare in ambiente marino dovuti ad instabilità dei fondali o altra causa che possa impattare sulle comunità costiere e non solo". Così Gabriele Scarascia Mugnozza, presidente Commissione Grandi Rischi, in occasione della presentazione dell'Atlante dei lineamenti di pericolosità dei mari italiani, principale risultato del Progetto Magic.