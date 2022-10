Terrorismo, a 40 anni dall'attentato alla Sinagoga mostra alle Terme di Diocleziano

Una mostra e un podcast con musiche del premio Oscar Nicola Piovani per ricordare l’attentato alla Sinagoga di Roma a 40 anni di distanza. L’inaugurazione è fissata per lo stesso giorno, il 9 ottobre, alle Terme di Diocleziano. Nell’attacco terroristico del 1982 morì a soli due anni il piccolo Stefano Gaj Taché e rimasero ferite oltre 30 persone. La mostra è stata organizzata dalla Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna, insieme all'Associazione B'nai B'rith ed al Comitato per gli anniversari di Interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la collaborazione della Comunità ebraica di Roma. Oltre alla mostra anche

“L'allestimento, un'iniziativa all interno del progetto "9 Ottobre 1982. Memoria, Storia e Racconto di un delitto dimenticato", è il compimento di una lunga ricerca e vuole affrontare la complessità di un infanticidio e di uno spargimento di sangue avvenuti in un luogo sacro. Il percorso della mostra - spiega una nota - inizia da lontano: un itinerario labirintico collega, attraverso immagini e vecchi giornali, il blitz palestinese al Tempio maggiore dell'82 ai luoghi del rastrellamento del ghetto di Roma del '43 e alla cronaca della guerra. Le pagine dei quotidiani, i dispacci, le note di polizia, gli atti giudiziari, le informative di intelligence fanno parte dell'allestimento e sono sipari da ‘aprire’ per procedere, ostacoli da aggirare per passare, dalla curiosità cinica e dalla vergogna inerte, alla verità del sangue sparso, che porta ai volti dei 39 scampati all'attentato dell'82. L'ultima sala espone documenti del 9 ottobre e un segno di forte impatto emotivo su quella che, al di là di ogni lettura soggettiva, costituisce l'inciampo umano e teologico del delitto impunito”.

Inoltre, in occasione della mostra alle Terme di Diocleziano, che rimarrà aperta fino all’11 novembre, 1.500 copie del libro ‘Il silenzio che urla – L’attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982’ scritto da Gadjel Gaj Taché, fratello della giovane vittima, saranno donate agli studenti e alle scuole.