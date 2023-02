Terrorismo, al-Adel è nuovo leader di al-Qaeda

Il Dipartimento di Stato americano ha confermato che l'estremista egiziano Saif al-Adel, 62 anni, è il nuovo leader di al-Qaeda. E' lui l'uomo che ha preso il posto di Ayman al-Zawahiri dopo la sua uccisione in un raid aereo americano a Kabul nel 2022, come aveva riferito due giorni fa l'Onu in un rapporto affermando che Adel si troverebbe in Iran. Ex colonnello dell'esercito del Cairo, Al-Adel è stato a lungo indicato come il successore di al-Zawahiri, anche se non c'è stato alcun comunicato ufficiale del gruppo terroristico in merito.

Anche il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha detto che l'estremista egiziano si troverebbe nella Repubblica islamica iraniana sottolineando che ''l'offerta di un luogo sicuro ad al-Qaeda è solo un altro esempio dell'ambio sostegno che l'Iran fornisca al terrorismo e delle sue attività destabilizzando in Medioriente e oltre''.

Adel è considerato dai funzionari occidentali come una minaccia reale e potente, con comprovate capacità organizzative che gli hanno fatto guadagnare ampio rispetto all'interno dei circoli estremisti islamici. L'estremista egiziano negli anni Ottanta è entrato nella Jihad islamica egiziana ed è stato accusato degli attacchi del 1998 alle ambasciate statunitensi nell'Africa orientale, da dove è partita la campagna internazionale di terrorismo di al-Qaeda. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti offre 10 milioni di dollari per informazioni che portino al suo arresto.