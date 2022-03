Terrorismo, arrestati 2 anarchici per fabbricazione esplosivi

Due anarchici sono stati arrestati a Roma questa mattina in un'operazione condotta da carabinieri del Ros e poliziotti della Digos di Genova in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Genova, accusati di detenzione di materiale esplodente e tentata fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

L'indagine è partita a giugno 2021 dopo che i carabinieri di Genova avevano trovato nascosti in un bosco sulle alture di Genova, nella zona di forte Tenaglia, un ordigno esplosivo e un'ingente quantità di polvere pirica e di materiale elettrico usato per fabbricare altri congegni. Da li' gli investigatori sono risaliti ai due che, in base alle indagini coordinate dal sostituto procuratore della Dda di Genova Federico Manotti, insieme ad altri avrebbero utilizzato quella zona come deposito.