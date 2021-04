Terrorismo, Mario Calabresi: "Ristabilito principio fondamentale, no zone franche per chi ha ucciso"

Il figlio del commissario Luigi Calabresi: "Ma non provo soddisfazione nel vedere persona vecchia e malata in carcere"

"Oggi è stato ristabilito un principio fondamentale: non devono esistere zone franche per chi ha ucciso. La giustizia è stata finalmente rispettata. Ma non riesco a provare soddisfazione nel vedere una persona vecchia e malata in carcere dopo così tanto tempo". Lo ha scritto su Twitter Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Calabresi, commentando gli arresti di Parigi, tra i quali Giorgio Pietrostefani.