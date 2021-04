Terroristi arrestati in Francia, l'appello di attori e intellettuali a Macron

Diverse di personalità dello spettacolo e della cultura in Francia hanno firmato un appello, rivolto al Presidente Emmanuel Macron, "per mantenere l'impegno preso dalla Francia" nei confronti degli esiliati italiani per cui è stata richiesta l'estradizione, dei loro figli e delle loro famiglie. Fra i firmatari, che sollecitano Macron a non comportarsi come avrebbe fatto, al suo posto, un esponente del Rassemblement National, Agnès B., Valéria Bruni-Tedeschi, Georges Didi-Huberman, Annie Ernaux, Costa-Gavras, Jean-Luc Godard.

"Forse voi non avreste preso la decisione (adottata da Mitterrand, ndr). Ma il contesto era diverso, la 'strategia della tensione' era ancora viva, i giuristi francesi erano spesso perplessi per le 'leggi speciali' su cui si basavano le procedure italiane. Qualsiasi possa essere l'opinione su questa eredità converrete che non si può risalire il corso del tempo, né cambiare gli avvenimenti del passato", si legge nella lettera pubblicata su Libèration in cui si sottolinea che tutte le decine di persone uscite dalla clandestinità "hanno rispettato il loro impegno a rinunciare alla violenza".

"Mentre queste persone hanno oggi fra i 65 e gli 80 anni, hanno i problemi legati alla loro età, di salute, di dipendenza, di invecchiamento, alcuni in Italia li usano come comodi spaventapasseri per obiettivi di politica interna che non ci riguardano", si precisa, ricordando che "in Francia sono imprescrittibili solo i crimini contro l'umanità".